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imsakiye 2018 ile yayınlandı! - Ramazan başlangıcı ilk vakti ve a ne zaman kalkılacak?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi, çattı. imsakiye 2018 İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlandı. ‘Ramazan başlangıcı ne zaman başlıyor’ bu sabah saatlerinden itibaren cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Birçok vatandaş ilk a ne zaman kalkılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan imsakiye 2018 ile tüm bu soruların yanıtını bu başlık altında bulabileceksiniz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için sahur ve saatleri imsak vakitleri sayfamızda. Peki Ramazan başlangıcı ne zaman başlıyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için imsakiye 2018…

Giriş Tarihi: 15.5.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 10:09
Ramazan imsakiye 2018 Diyanet ile yayınlandı! - Ramazan başlangıcı ilk iftar vakti ve sahura ne zaman kalkılacak?

İslam dünyası için büyük değere sahip olan on bir ayın sultanı için geri sayıma geçildi. İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye 2018 yayınladı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için ve saatleri de belli oldu. ' başlangıcı ne zaman başlıyor' bugün cevabı en çok merak edilen soruların başında yer alarak trend listesinde zirveye tırmandı. İlk sahura ne zaman saat kaçta kalkılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki Ramazan başlangıcı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman saat kaçta kalkılacak? İmsakiye 2018 ile sahur ve iftar saatleri burada…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı için artık saatler kaldı. Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu ay ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgilere buradan ulaşabileceksiniz. 2018 imsakiye, iftar saatleri, sahur saatleri, sahur saat kaçta gibi tüm soruların yanıtı burada.

İMSAKİYE 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için imsakiye 2018 yayınladı.

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Ramazan imsakiye 2018 Diyanet ile yayınlandı! - Ramazan başlangıcı ilk iftar vakti ve sahura ne zaman kalkılacak?
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