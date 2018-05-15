Rize’de ilk iftar ve sahur vakitleri! – Rize’de ilk oruç ne zaman açılacak?

11 ayın sultanı aylardan en hayırlısı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tüm İslam aleminde büyük bir heyecan başladı. Bu anlamlı ayda dini vazifelerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar oruç tutarak, zekat vererek, namaz kılarak bu önemli ayda vazifelerini yerine getirmeye çalışacaklar.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında il il imsakiye listeleri açıklandı. Rize iftar ve sahur vakitleri de Rizeliler tarafından en çok aranan konuların başında geliyor. Rize'de ilk iftar saat kaçta açılacak? Rize'de ilk oruç saat kaçta açılacak? İşte detaylar…

RİZE İMSAKİYESİ (RİZE NAMAZ VAKİTLERİ)

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Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da '…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun' (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.