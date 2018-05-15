Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan

Müslüman alemi için büyük öneme sahip mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişinin merak ettiği soruların başında tutulacak oruç öncesi sahur kaçta yapılacak ve iftar saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan 2018 imsakiyesini yayınladı. Bu akşam ilk teravih namazı ile başlayacak olan Ramazan ayı için bu gece ilk sahur yapılacak. Vatandaşlarımızın merak ettiği "Ramazan başlangıcı" sorusunun cevabı. 2018 yılı 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran Perşembe günü ise Ramazan'ın son günü olacak. Peki Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan 2018 yılı İslam alemi için önemli gün ve geceler ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte islam dünyasının sabırsızlıkla beklediği 2018 Ramazan ayı ile ilgili detaylar...