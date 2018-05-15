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Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

Bin aydan daha hayırlı gecenin bulunduğu başlıyor. Müslüman aleminin en önemli günlerinden biri olan mübarek Ramazan 2018 ayı başlıyor. Bir çok vatandaşın en merak ettiği soruların başında ramazan ayının il sahuruna ne zaman kalkılacak sorusu oldu. Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerimiz için sahur ve imsak saatleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 11:43
Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan

Müslüman alemi için büyük öneme sahip mübarek geldi çattı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişinin merak ettiği soruların başında tutulacak oruç öncesi sahur kaçta yapılacak ve merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan 2018 imsakiyesini yayınladı. Bu akşam ilk teravih namazı ile başlayacak olan Ramazan ayı için bu gece ilk sahur yapılacak. Vatandaşlarımızın merak ettiği "Ramazan başlangıcı" sorusunun cevabı. 2018 yılı 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran Perşembe günü ise Ramazan'ın son günü olacak. Peki Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan 2018 yılı İslam alemi için önemli gün ve geceler ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte islam dünyasının sabırsızlıkla beklediği ayı ile ilgili detaylar...

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Sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan
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