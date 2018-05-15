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Saldırgana 'minibüsçü' tokatı

’da 4 kişi tarafından araçla önü kesilen dolmuş şoförü, kendisine sopa ve bıçakla saldırmak isteyen saldırganlardan birinin elinden bıçağı alıp, elinde sopa bulunan saldırganı da tokatlayarak etkisiz hale getirdi

Giriş Tarihi: 15.5.2018 09:26

Olay, akşam saatlerinde 'ın Tapucak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar-Üniversite hattında çalışan Mustafa Arıcı idaresindeki hat dolmuşu, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken plakası ve kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi tarafından önü kesildi. 4 kişi, önünü kestikleri dolmuş şoförüne hakaretler ederek küfrettiği öne sürüldü. Daha sonra bu dört kişi, araçlarından sopa ve bıçakla inerek dolmuş şoförünü darp etmek istedi.

SALDIRGANI TOKATLADI

Dolmuştan inen Mustafa Arıcı, yaşanan arbede sırasında gruptakilerden birinin elinde bulunan bıçağı almayı başardı. Dolmuş şoförü, kendisine saldırmak isteyen eli sopalı saldırganı da tokatlayarak etkisiz hale getirdi. Yoldan geçmekte olan diğer dolmuş şoförleri ile çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı.

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Saldırgana 'minibüsçü' tokatı
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