Samsun ilk iftar ve sahur vakitleri! - Samsun'da ilk oruç ne zaman açılacak?

Aylardan en hayırlı olanı 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tüm islam aleminde büyük bir heyecan ve coşku beraberinde geldi. Bu özel ve anlamlı günde müslümanlar ibadetlerini yerine getirerek bu ayın anlam ve önemini yerine getirmeye çalışacaklar

Diyanet İşleri her yıl olduğu gibi bu yılda il il imsakiyeleri açıkladı. Samsun iftar ve sahur vakitleri de Samsunlular tarafından en çok aranan konuların başında geliyor. Samsun'da ilk iftar saat kaçta açılacak? Samsun'da ilk oruç saat kaçta açılacak? İşte detaylar…

SAMSUN İMSAKİYE (SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ)

RAMAZAN AYINDA RAMAZAN ORUCUNUN DIŞINDA YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN İBADETLER NELERDİR?

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir.

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.