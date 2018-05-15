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Siirt ilk ve vakitleri! - Siirt'te ilk oruç ne zaman?

Aylardan en hayırlı olan 'ın gelmesi birlikte tüm islam aleminde büyük bir heyecan başladı. Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutmak için büyük bir heyecan içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Siirtte yaşayan vatandaşların en çok arattığı konuların başında Siirtte ilk ve vakitleri ne zaman? Siirtte ilk oruç ne zaman? soruları yer alıyor. İşte tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 15.5.2018 11:40
Siirt ilk iftar ve sahur vakitleri! - Siirt'te ilk oruç ne zaman?

11 ayın sultanı 'ın gelmesini coşku içinde bekleyen Müslümanlar bir diğer yandanda oruç vakitlerini, ilk ve vakitlerini merak içinde bekliyor. Siirtte yaşayan vatandaşların en çok arattığı konuların başında Siirt ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Siirt'te ilk oruç ne zaman? soruları geliyor. Tüm bu soruların cevabını sizleri için derledik...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında il il imsakiye listelerini açıkladı. Siirt iftar ve sahur vakitleri de Siirtli bireyler tarafından araştırılan konu başlıkları arasında ilk sırada yer alıyor. Siirt'te oruç saat kaçta açılacak? Siirt ilk iftar ve sahur saatleri...

SİİRT İMSAKİYE (SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ)

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RAMAZAN AYINDA RAMAZAN ORUCUNUN DIŞINDA YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN İBADETLER NELERDİR?

Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir.

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.

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