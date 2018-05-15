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Tekirdağ ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? – Tekirdağ’da ilk oruç ne zaman saat kaçta açılacak?

11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesi ile birlikte tüm islam aleminde büyük bir heyecan oluşmaya başladı. İslam alemi için son derece önemli olan bu ayda Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmeye çalışacaklar. Tekirdağlı bireylerin en çok merak edip arattığı konuların başında Tekirdağ ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Tekirdağ’da oruç ne zaman saat kaçta? Sorularına cevap arıyor. İşte tüm bu soruların cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 15.5.2018 16:04
Tekirdağ ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? – Tekirdağ’da ilk oruç ne zaman saat kaçta açılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, için il il imsakiye takvimini açıkladı. Tekirdağ iftar ve sahur vakitleri Tekirdağlı bireyler tarafından en çok aranan konuların başında geliyor. Tekirdağ'da ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman?Tekirdağ'da ilk oruç ne zaman açılacak?

TEKİRDAĞ İMSAKİYE (TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ)

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Üç ayları uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım etme ayıdır.

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

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Tekirdağ ilk iftar ve sahur vakitleri ne zaman? – Tekirdağ’da ilk oruç ne zaman saat kaçta açılacak?
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