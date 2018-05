Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? - İlk teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar burada!

Bu akşam milyonlarca kişi camileri dolup taşıracak. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan'ın gelmesinin herkes büyük sevinç ile karşılıyor. Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen, ellerin semaya yükseldiği bu ayın gelmesi ile beraber 'teravih namazı nasıl kılınır' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Teravih namazı kılınışı birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Bu akşam yine camilerin tıklım tıklım dolması bekleniyor. Peki teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte adım adım kılınışı…

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte teravih namazı nasıl kılınır diye araştıran kişiler doğru yerdeler. Her yıl olduğu gibi yine teravih namazı kılınışı bazı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu namazın kılınışını adım adım sizler için derledik.

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI

Terâvih namazı, Geleneksel İslamda Ramazan ayında her gece kılınan bir namazdır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i' müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir ancak Teravih namazının cemaat ile kılınması makbuldür. Her iki rekatta ara verilmesi dinlenme yapıldığından dolayı, kelime anlamı olarak dinlenme ara verme olarak bilinir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır. Bu sebeple teravihin bir kısmında imama yetişen bir kimse, imam vitre kalkınca imamla beraber önce vitri kılıp sonra teravihten kılamadıklarını kazâ etmesi câizdir. Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle, ne de tek başına (münferiden) kazâ edilmez. Teravih namazında iki veya dört rekatte bir selam verilir. Her selamdan sonra biraz oturmak sünnettir. Bu esnada salevat-ı şerife, salat-ı ümmiye, ayet veya dualar okunur

Teravih, sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil ramazan ayının sünnetidir. Teheccüt namazı 12 rekatı geçmediği halde, teravih namazı yirmi rekattır. Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden Önce kılınır. Teravihin cemaatle kılınması kifâî sünnettir. Teravih on selâm ile kılınır ve beş tervîha (dinlenme) yapılır. Yani her iki rekatta bir selâm verilip, her dört rekatta bir istirahat edilir. Besinci tervîhadan sonra yine cemaatle vitir namazı kılınır.

TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ, FARZ MI?

Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünnettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;



-"Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.



Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.