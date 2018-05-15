Yardım kuyruğunda çocuğunu kaçırdılar

Gaziantep
'e gelip Düztepe Mahallesi'nde barınan bedensel engelli Suriyeli Ahmet Kasım, 24 Nisan'da oğlu Yemen (10) ile birlikte her ay verilen erzak yardımından almak için Toptancılar Sitesi'ne gitti. Tekerlekli sandalye kullanan Ahmed Kasım'ın yanından bakkala gitmek için ayrılan Yemen bir daha dönmedi. Oğlunu bulmak için çevrede yaptığı aramalar sonuçsuz kalan Ahmed Kasım polise başvurdu.
İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi, geçen çarşamba Ahmed Kasım'ı cep telefonuyla arayarak Yemen'in elinde olduğunu ve kent merkezinde verdiği adrese gelmesini istediğini söyledi. Adreste beklerken tekerlekli sandalyenin arkasından tutan kimliği belirsiz kişi, Yemen'in elleri ve ayakları bağlanmış halde çekilen fotoğrafını telefonuna göndererek 10 bin lira fidye vermesini istedi. Ardından telefondan numarasını silen zanlı, ortadan kayboldu. BIRAKIP KAÇTILAR
20 gün sonra zanlı küçük çocuğu evinin yakınına bırakıp kaçtı. Yürüyerek, eve giden durumu iyi olan Yemen Kasım'ın ailesi ise ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Polis, çocuğu kaçıran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.