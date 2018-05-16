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17 yaşındaki lise öğrencisi motosiklet sında can verdi

Eski İl Sağlık Müdürü’nün 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu geçirdiği motosiklet sında hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 12:35
17 yaşındaki lise öğrencisi motosiklet kazasında can verdi

Edinilen bilgiye göre, Eski İl Sağlık Müdürü Hüseyin Özeren'in oğlu 17 yaşındaki 'in kullandığı motosiklet, bugün sabah saatlerinde Fethiye Karayolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde M.T yönetimindeki 15 DY 827 plakalı kamyonla çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

da lise 10. sınıf öğrencisi Özeren olay yerinde hayatını kaybederken arkasında bulunan lise öğrencisi 16 yaşındaki Merve Tuğçe Y. yaralandı. Ağır yaralanan Merve Tuğçe Y. olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özeren'in cenazesi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü M.T. ise gözaltına alındı.

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17 yaşındaki lise öğrencisi motosiklet kazasında can verdi
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