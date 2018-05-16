90 yıllık tabloda dikkat çeken detay!

17. yüzyıldan bir sahneyi tasvir eden ve günümüzden tam 90 yıl önce çizilen bir tablo, "Zamanda yolculuk gerçek olabilir mi?" tartışmalarını alevlendirdi. Tabloya göre, bir Yerli Amerikalı adam, akıllı telefona benzeyen bir cihazı sağ elinde tutuyor. Uzmanlar ise, 90 yıl önce resmedilen bu tablonun zamanda yolculuğun kanıtı olabileceğini tartışıyor.

TABLO AMERİKA'NIN KEŞFİNİ ANLATIYOR

Bu ayrıntı gerçekten zamanda yolculuğun kanıtı olabilir mi? 1937 yılında İtalyan ressam Umberto Romano tarafından yapılan resim Amerika'nın keşfini konu alıyor. Tabloda ön planda duran bir adamın başında taktığı yerlilere özgü bir başlık bulunuyor ve elinde günümüzde kullanılan akıllı telefonlara benzeyen bir alet bulunuyor.

ELİNDE CEP TELEFONU TUTTUĞUNU İDDİA EDENLER VAR

Birçok insana göre Kızılderili olarak resmedilen adamın elinde tuttuğu şey bir akıllı telefon. "Bay Pynchon ve Springfield'a Yerleşmek" ismini taşıyan tablo şu anda ABD'de Massachusetts Springfield'deki bir posta ofisinin duvarında asılı.

"DEMİR BIÇAK OLABİLİR"

Tarihçiler ve araştırmacılar tarafından incelenen tabloda işlenen Kızılderilinin ne tür bir obje tuttuğu anlaşılamıyor. Ancak tarihçiler bu iddayı gülünç buluyor. Pennsylvania Üniversitesi'nde Antropoloji Departmanında görevli bilim insanı Dr. Margaret Bruchac objenin tutuluş biçimi ve objeyi tutan kişinin buna odaklanması bakımından bir cep telefonunu andırdığını söylüyor. Fakat bunu çizen kişinin bir sanatçı olmasından ötürü objenin o döneme özgü bir demir bıçak olmasının daha büyük bir ihtimal olduğunu kaydediyor.

AYNA OLMA İHTİMALİ DE VAR

ABD'li tarihçi Daniel Crown ise akıllı telefona benzeyen nesnenin bir ayna olabileceği görüşünü dile getiriyor. Crown, 17'inci yüzyılda Amerika kıtasına çıkan Avrupalıların aynayı Amerikan yerlilerine vermesi sonucu, bu nesnenin yerliler arasında oldukça yaygın olarak kullanıldığını söylüyor. Crown, tablonun modern Amerikan fantezileri ve sömürge beyazlığının Kızılderililer'in üzerindeki egemenliğine ilişkin çok şey anlattığını belirtirken, ikinci tahmin olarak da objenin bir din kitabı olabileceği söylüyor.

Bazılarına göre tablo, iPhone ve Android cihazların doğuşunu temsil ediyor, ancak tarihçilerin söylediklerine bakarsak bu oldukça zorlama bir tahmin olarak gözüküyor. Kim bilir? Belki de tarihçiler yanılıyordur.

(Kaynak: Tamindir)