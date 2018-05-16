AK Parti’nin acı günü

Malatya
'nın Darende ilçesindeki korkunç kaza
, dün sabah saatlerinde meydana geldi. AK Parti
Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emrullah Ataş yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında biriken yağmur suyunun tahliyesi için yapılan menfeze çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Ataş ile otomobilde bulunan AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekipleri, otomobilde sıkışan Ataş ve Bingöl'ün cenazelerini yaptıkları çalışmayla çıkardı. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp morguna götürüldü. Ataş ile Siraç Bingöl'ün, Ankara'daki AK Parti Seçim İşleri toplantısına katıldıkları, dönüşte de kazanın meydana geldiği belirtildi. BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Acı haberin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile vekillerin de bulunduğu yüzlerce kişi, sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaşarak, Ataş ve Bingöl'e rahmet, ailelerine sabır dileğinde bulundu.