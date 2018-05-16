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Son Dakika Haber: 'de dolmuşa bindirmeyen şoförü kovalayıp bıçakladı

Son dakika haberi... ’in Tarsus ilçesinde iki kişi arasındaki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 16:38
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Alınan bilgiye göre, olay, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Faruk M. (34) isimli şahıs, şehir içinde kendisini araçlarına almayan dolmuş şoförlerini şikayet etmek için, Hilalkent Sitesi yanında toplanma merkezine geldi. Faruk M. ile orada bulunan şoförler arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLADIĞI YETMEZMİŞ GİBİ KOVALADI

Kavgaya dönüşen tartışmada Faruk M. üzerinde taşıdığı bıçakla şoförlerden 'ı kovalamaya başladı. Kendisini kemeriyle korumaya çalışan Bilal Karaman, Faruk M.'nin bıçak darbesine engel olamayarak yaralandı. Ancak şoför, yaralı olmasına rağmen kendisini bıçakla yaralayan şahsı kovaladı ancak yetişemedi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilal Karaman hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Faruk M. ise gözaltına alındı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Son Dakika Haber: Mersin'de dolmuşa bindirmeyen şoförü kovalayıp bıçakladı
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