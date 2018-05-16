Dumlupınar Üniversitesi'nde Müzikal Gösteri

Yunan işgalini ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin örneklerle canlandırıldığı müzikalde, Üniversit öğrencileriyle, Kütahya Kılıçarslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahne performansı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. DPÜ TV tarafından da canlı olarak yayınlanan gösteri Evliya çelebi yerleşkesi Amfi Tiyatroda yoğun bir izleyici kitlesi tarafından beğeni ile izlendi.

Müzikali yöneten Kılıçarslan Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Özgür Yiğit de müzikalde 120 öğrencinin sahne aldığını, sahne arkasındaki öğrencilerle birlikte 160 kişilik bir kadroyla gösteri sunduklarını belirtti. Proje Yürütücüsü Üniversite öğretim üyesi Dr. Öğr. Gör. Arif KOLAY bu projenin bir başlangıç olduğunu, ülkemizde farklı şehirlerde de bu müzikalin gösterimlerinin olacağını belirterek projeye destek verenlere teşekkürlerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Remzi GÖREN;

"Dumlupınar Ege'de bir yer, harita üzerinde gösterilen alelade bir ilçe, ya da nüfusu, geçim kaynağı, rakımı gibi bilgilerle öğrencilere öğretilen sıradan bir şehir değildir. Dumlupınar, tarihte bir sayfa da değildir, ruhumuzda yükselen bir anıttır ve o anıt, bir mimari eser değildir; Mehmetçikten bize miras kalmış bir abidedir. Çanakkale neyse, Dumlupınar odur. Çanakkale vatansa, Dumlupınar bayraktır! Dumlupınar, bedenlerin düştüğü, ama sancağın düşmediği yerdir."

DOMANİÇ KURULUŞUN BEŞİĞİ, DUMLUPINAR KURTULUŞUN EŞİĞİDİR

Rektör; Canları karşılığında Cenneti satın alan Dumlupınar Şehitlerinin manevi huzurunda, tüm vatan, millet, bayrak şehitlerini ve ANADOLUNUN DİRİLİŞİ ekibini yürekten kutlayarak sözlerine son verdi.