Engelli annesini öldürüp intihar etti

Güvercinlik Mahallesinde şeker hastalığı nedeniyle ayakları kesilen annesiyle yaşayan Doğan Ersöz'ün (46) evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuları jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, engelli Gülhizar Ersöz (70) ile Doğan Ersöz'ün cesetleriyle karşılaştı.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Yapılan incelemede Doğan Ersöz'ün tüfekle annesini vurduktan sonra yan odaya geçerek intihar ettiği tespit edildi.

Savcılık incelemesinin ardından cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.