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Engelli annesini öldürüp etti

'nın Kula ilçesinde bedensel engelli annesini pompalı tüfekle öldüren kişi, aynı silahla etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 12:40
Engelli annesini öldürüp intihar etti

Güvercinlik Mahallesinde şeker hastalığı nedeniyle ayakları kesilen annesiyle yaşayan Doğan Ersöz'ün (46) evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuları jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, engelli Gülhizar Ersöz (70) ile Doğan Ersöz'ün cesetleriyle karşılaştı.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI

Yapılan incelemede Doğan Ersöz'ün tüfekle annesini vurduktan sonra yan odaya geçerek ettiği tespit edildi.

Savcılık incelemesinin ardından cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Engelli annesini öldürüp intihar etti
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