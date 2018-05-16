Facianın eşiğinden dönüldü

Kayseri
'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki akaryakıt yüklü minibüs alev alarak yandı. Yanan minibüs ile sokaktaki 2 otomobil, bir manav, bir market ve bir kuruyemiş dükkânı kül oldu. 'AKÜ PATLADI' İDDİASI
Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Billur Caddesi'nde yol kenarına park edilmiş minibüs dün sabah saatlerinde alev alarak, cayır cayır yanmaya başladı. Yangın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin 3 araçla yaptığı müdahale sonrası güçlükle söndürüldü. Minibüsün içinde plastik bidonlarda 1 ton akaryakıt olduğu ve akü patlaması sonucu yangın çıktığı öne sürüldü. Polis ve İtfaiye yetkilileri minibüsün içinde bulunan plastik bidonlardaki akaryakıtla ilgili araç sürücüsü hakkında soruşturma başlattı. Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yanan minibüsün bulunduğu sokaktaki iki otomobil ile manav, market ve kuruyemiş dükkânı kül oldu. Bazı vatandaşların yangını cep telefonlarıyla görüntülediği ortaya çıktı.