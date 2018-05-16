Hayat kurtaran müdahaleye ödül

Türk Hava Yolları
(THY
) şirket bünyesinde görev yapan çalışanların uzmanlık alanlarında sundukları öneri ve hayata geçirdiği projelerle kuruma değer katan projeleri ödüllendiriyor. THY bu yıl ilk defa verilen "+1 ödülleri" ile kuruma artı değer katan personelin ilham veren hikayelerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. "+1 ödülleri" kapsamında, geçen yıl grev sırasında tüm uçuşların iptal olduğu bir ortamda Berlin Havalimanı'nda yaptıkları operasyonla THY uçağının kalkmasını sağlayan Berlin istasyonu çalışanları ile uçuş sırasında solunumu tıkanan 7 aylık bebeğe yaptığı ilk müdahale ile hayata tutunmasını sağlayan kabin memuru Gülnihal Pire
ödüle layık görüldü. Ödül töreninde konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 2023 hedeflerine sağlam bir iradeyle yürümeye devam ettiğinin altını çizerek, "Her bir çalışma arkadaşımızın gayretiyle kurumumuza kattığı artı bir değer sayesinde bayrak taşıyıcı havayolumuz daha da yükseklerden uçacaktır. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz +1 Ödülleri vesilesiyle çalışma arkadaşlarımızın ilham veren hikayelerini THY ailesi ile paylaşacağız" dedi. Türkiye'nin gururu olan THY'nin ülkemizi tüm dünyada gururla temsil ettiğini belirten Ekşi "2017'yi rekorlarla kapattık. 2018 daha da güzel neticeleri alacağımız bir yıl olacak. Bu başarı öyküsünün kahramanı olan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.