Hayvan otlatma çatışması:

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Kavga dün Ergani ilçesine bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında meydana geldi. İki aile arasında mahkemelik olan arazide hayvanların otlatılmasıyla ilgili taşlı ve sopalı kavga çıktı. Köylülerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler durumu kontrol altına aldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Ancak iki aile arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların karıştığı kavga bir anda karşılıklı çatışmaya dönüştü. Uzun namlulu otomatik silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi öldü. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sonrası, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akçakale Jandarma Karakol Komutanlığı Şeyhgür mezrası ile hastane acil servisinde zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Her iki aileden çok sayıda kişi gözaltına alındı.