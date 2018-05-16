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, rezidansta eğlenirken basıldı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve İstanbul'da iki iş yerinden hırsızlık yaparak, çaldıkları eşyaları satıp elde ettikleri parayla kiraladıkları rezidanstaki dairede eğlenen 4 hırsız yakalandı. Yakalanan ın Emniyet'te toplamda 53 adet suç kaydı bulundukları ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 15:22
Hırsızlar, rezidansta eğlenirken basıldı!

HIRSIZLAR, REZİDANSTA EĞLENİRKEN BASILDI!

13 Mayıs günü Gebze'de bir otomobil galerisine giren , 2 adet dizüstü bilgisayar, 25 lüks araca ait anahtar ve 130 bin TL değerindeki otomobili çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı kişilerin 15 Mayıs tarihinde İstanbul Pendik'te bir marketi de soyduklarını belirledi. Polis, Pendik'te marketten sigara, 700 TL ve bir dizüstü bilgisayar çalan hırsızların İ.A. (20), A.E. (21), Ş.A.A. (19) ve Y.C.P. (19) olduklarını belirledi

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Hırsızlar, rezidansta eğlenirken basıldı!
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