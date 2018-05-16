Hırsızlar, rezidansta eğlenirken basıldı!

HIRSIZLAR, REZİDANSTA EĞLENİRKEN BASILDI!

13 Mayıs günü Gebze'de bir otomobil galerisine giren hırsızlar, 2 adet dizüstü bilgisayar, 25 lüks araca ait anahtar ve 130 bin TL değerindeki otomobili çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı kişilerin 15 Mayıs tarihinde İstanbul Pendik'te bir marketi de soyduklarını belirledi. Polis, Pendik'te marketten sigara, 700 TL ve bir dizüstü bilgisayar çalan hırsızların İ.A. (20), A.E. (21), Ş.A.A. (19) ve Y.C.P. (19) olduklarını belirledi