İftara ne kadar kaldı? İftara kaç dakika kaldı?

Mübarek Ramazan ayının ilk orucunu tuttuğumuz bu günde milyonlarca vatandaş iftar saatleri konusunda arama motoru Google'daki araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul iftar saatleri ve Ankara iftar saatleri en çok merak edilen konular. İftara ne kadar kaldı? ve İftara kaç dakika kaldı? soruları da vatandaşların en çok cevap aradığı konular arasında.

Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'da bu akşam ilk oruçlar 20:22'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak.

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI? (TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN)

Başkent Ankara'da bu akşam ilk oruçlar 20:04'te okunacak akşam ezanının ardından açılacak.

ANKARA'DA İFTARA NE KADAR KALDI? (TIKLA SANİYE SANİYE ÖĞREN)

İFTAR DUASININ KIYMETİ

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir

" Üç kimsenin duası reddolunmaz" iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve" izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim" diye yemin eder.''

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu:

"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."

TÜRKÇE MANASI: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi: "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

İFTAR DUALARI TÜRKÇE VE ARAPÇA SÖZLERİ

İftar saatinde yüreğinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz. Peygamberimizin de haber verdiği gibi oruçlu kimsenini duası reddolunmaz. Dilerseniz iftarda orucunuzu açarken aşağıdaki duaları da okuyabilirsiniz.

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "

TÜRKÇE MANASI: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''