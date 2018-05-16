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'da işçi elbisesi giyip, daha önce çalıştığı baz istasyonlarını soydu

'da, iş elbisesi giyip, daha önce çalıştığı 8 nun tanesi bin lira değerindeki akülerini çalan Bünyamin Yavuz (32), tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 10:35
Konya'da işçi elbisesi giyip, daha önce çalıştığı baz istasyonlarını soydu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Büro Amirliği ekipleri, son bir yılda kent merkezinde bulunan baz istasyonlarındaki akü hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerde, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, vatandaşların bilgisine başvuran polis, bordo renkli bir otomobilin olay yerinde dolaştığını tespit etti.

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İZLENEREK TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 500 iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen polis ekipleri, plakasından otomobilin, daha önce baz istasyonlarında işçi olarak çalışan Bünyamin Yavuz'a ait olduğunu saptadı. Baz istasyonlarında çalıştığı dönemde giydiği iş elbisesiyle 8 farklı nda hırsızlık yaptığı tespit edilen Bünyamin Yavuz, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda Yavuz, tanesi bin lira olan 8 aküyü, daha ucuza sattığını söyledi. Bünyamin Yavuz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Konya'da işçi elbisesi giyip, daha önce çalıştığı baz istasyonlarını soydu
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