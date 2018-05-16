Katilinin fotoğrafını çekti

Konya
'da mezarlıkta ölüme terk edilen Suriyeli gencin, ölmeden saniyeler önce katilin fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. Suriyeli İbrahim El Hatip
(19) ile Malek El Khatib
(18) Suriyeli Beyan'a âşık oldu. Genç kız Almanya'ya gitti. Kıza âşık olan İbrahim El Hatip, arkadaşı Mustafa El Yusuf ile birlikte Malek El Khatib'i konuşmak için Karatay ilçesindeki Üçler Mezarlığı'na çağırdı. Hatip, arkadaşı ile birlikte Khatib'i darp edip bu anların fotoğrafını çekti. Kavga sırasında Hatip, kalbinden bıçaklandı. Yusuf ile katil zanlısı Khatib, Hatip'i ölüme terk edip kaçtı. Hayatını kaybeden Hatip'in cep telefonunda polisin yaptığı incelemede hayatını kaybetmeden önce çektiği fotoğraf bulundu, Khatib ile Yusuf, gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Khatib tutuklandı, Yusuf serbest bırakıldı.