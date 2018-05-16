Kütahya'da FETÖ/PDY davasında karar

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Tavşanlı ilçesindeki "işçi sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Halil Gökçek'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Gökçek ile avukatı katıldı. Telefonundaki örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 3 bin 372 kez giriş yaptığı tespit edilen Gökçek, duruşmadaki savunmasında, örgütün Tavşanlı ilçesindeki "işçi temsilcisi" olduğu yönündeki suçlamaları reddederek, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

Sanığın etkin pişmanlık konusunda samimi olmadığı, örgütün çözülmesini, dağılmasını, üyelerinin deşifre olmasını, yapısı ve faaliyetleri ve işlenen suçları hakkında samimi bilgiler vermediği, beyanlarının ise itiraf boyutunda kaldığını değerlendiren mahkeme heyeti, Gökçek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Tavşanlı'da 18 Ağustos 2016'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Halil Gökçek, 25 Kasım 2016'da yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.