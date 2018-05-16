Makas atan genç otobüse çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta hız yapan bir sürücü, önündeki aracı sollayıp yola çıkmak üzereyken durakta aniden duran belediye otobüsüne çarptı. Kaza
, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. "Siyasal Bilgiler Fakültesi" öğrencileri E.C.T. ile arkadaşı A.K., Yıldız istikametinde aşırı hızla otomobillerin arasından makas atarak ilerledi. Sonunda da duraktaki belediye otobosüne arkadan çarptı. Sürücü, hemen yanında oturan arkadaşı E.C.T.'yi dumanların yükseldiği otomobilden çıkardı. E.C.T. özel hastanede tedavi edildi. A.K. ise hasar gören otomobilin plakalarını söktü.