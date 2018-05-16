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'nın sembolü 'vav' geri döndü

1940 yılında tarihi 'nda çıkan yangında yok olan çifte 'vav' sembolü, çarşıda yapılan son restorasyonda yeniden tasarlanarak yerine konuldu. Tarihi çarşının sembolü çifte 'vav' havadan görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 11:12
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'un önemli turistik mekanlarından tarihi , restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle yeniden hizmete açılmıştı.

DAHA ÖNCEKİ YERİNE ASILDI

Tarihi çarşının Balık Pazarı kapısının iç kemer üstünde bulunan çift şekilde yazılmış Arapça "vav" harfi, 1940 yılında çıkan yangında yok olmuştu. Yangından sonra yapılan restorasyonlarda unutulan sembol, son restorasyonla yeniden tasarlandı. Karşılıklı duran iki dervişi simgelediği belirtilen Arapça "vav" harflerinin bulunduğu levha, aslına uygun şekilde yapılarak daha önceki yerine konuldu.

Sembolde vav harflerinin arasında bir "Maşallah" yazısı bulunurken, alt kısmında ise bir ayet yer alıyor. Çifte vav sembolünün altında bulunan Hicri 1189, 1775-76 tarihlerinin ise, sembolün çarşıya yapıldığı yol olarak düşünülüyor.

Mısır Çarşısı'nın sembolü çifte "vav" havadan görüntülendi.

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Mısır Çarşısı'nın sembolü 'vav' geri döndü
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