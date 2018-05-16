‘Öğretmen sevgili’den dolandırıcılık dersi!

İddiaya göre sevgilisine 2 yılda 120 bin lira kaptırdı. 32 yaşındaki iş adamı 2 yıl önce Şırnak'ta öğretmenlik yapan genç bir kadınla tanıştı. Gözü öğretmen sevgilisinden başka bir şey görmeyen genç adam dolandırıldığını bile anlamadı.

"Kendime cep telefonu, laptop alacam diye sürekli para gönderdim. Ayda ortalama 4-5 bin lira yolladım" diyen genç işadamı, bir gün param kalmadı deyince olanlar oldu. İşadamın iddiaları bununla da bitmiyor: "50 bin, 100 bin derken paralar iyice suyunu çekti. Gerçek yüzü de ortaya çıktı. Ayrılmakla kalmadı, bu sefer de tehdit ederek para istemeye başladı. Beni öldürmekle tehdit etti, bir de benim paramla başka biriyle birliktelik kurdu."

İş adamı genç kadından şikayetçi oldu. Kadın ise hakkındaki iddiaları reddederek 'asıl ben şikayetçiyim' dedi.