Ramazan ayında iftar duası nasıl yapılır?

2018 Ramazan ayı heyecan ile idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam açılacak. İşte iftar duası ve sahur duası ile detaylı bilgiler.

İftar vakti yapılacak dua; Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü."

Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''