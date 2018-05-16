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nda sı nasıl yapılır?

2018 bugün itibariyle başlamış oldu. Müslüman alemi bu akşam ilk ını açacak. Peki Ramazan'da iftarımızı açmadan önce hangi nasıl okunur? Anlamları ne? Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de iftar duası. İşte İftar duasının Arapça ve Türkçe anlamı.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 15:44
Ramazan ayında iftar duası nasıl yapılır?

2018 heyecan ile idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan ayının ilk ı bu akşam açılacak. İşte iftar sı ve sahur duası ile detaylı bilgiler.

İftar vakti yapılacak dua; Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü."

Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

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Ramazan ayında iftar duası nasıl yapılır?
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