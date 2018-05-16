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Ramazan davulcuları triportörle mesaiye başladı

’da davulcular Ramazan ayının başlamasıyla birlikte mesai yapmaya başlarken, triportör üzerinde davul çalan üç akraba vatandaşları sahura kaldırmaya çalışıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 06:48 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 06:51
Ramazan davulcuları triportörle mesaiye başladı
Ramazan ayının başlamasıyla davulcular da işbaşı yaptı. Bu işi meslek edinen akraba olan davulcular , ve , bölgelerindeki mahallelileri sahura daha hızlı uyandırmak için çareyi bindikleri triportör üzerinde davul çalarak buldu. Davulcular, davulun yanına, klarnet ve türkü de ekledi. Çocukluklarından bu yana baba meslekleri olan davulculuğu yaptıklarını anlatan Sedat Dönmezer, "Her sene olduğu gibi 11 ayın sultanında ramazan davulcusuyuz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz kardeşlerimize. Genelde tek davul yapıyorlar biz biraz daha şenlendirmek için klarnet ve darbuka kattık, elimizden geldiğince yapıyoruz. Rahatsız olan yok herkes memnun. Tek davul çalıp teneke çalan var, onlardan rahatsız olan var tabii ama bizimki biraz farklı, mahallemiz bizden memnun olduğunu söyledi" dedi.

Babadan kalan bir meslek olduğunu ifade eden Semati Dönmezer de, "Ben de bu davulu öğrendim. Babadan gelen bir meslek öğrendim, çalıyorum şimdi de tüm kardeşlerimizi uyandırmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Yıllardır 'da davul çaldığını belirten Bahri Vurdemir, "Üç tekerliyle geziyoruz milleti uyandırmaya çalışıyoruz. Emek veriyoruz, karşılığını da inşallah alırız" dedi. Akraba olan üç davulcu, Ramazan ayı boyunca sokaklarda vatandaşları sahura uyandırmak için çalışacaklarını ifade ettiler.
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Ramazan davulcuları triportörle mesaiye başladı
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