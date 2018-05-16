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Sokakta oynayan çocukları 'e şikayet etti

'nin Körfez ilçesinde, emekli öğretmen S.S. evinin önünde, sokakta top oynayan çocukları Başbakanlık İletişim Merkezi'ne () şikayet etti. Zabıta, çocukları ve ailelerini uyardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 16:40
Sokakta oynayan çocukları BİMER'e şikayet etti

Körfez Hacı Osman Mahallesi Hüseyin Karayamaç Sokak'ta oturan emekli öğretmen S.S., evinin önünde oynayan çocuklardan rahatsız olduğunu belirterek 13 Nisan tarihinde ' şikayette bulundu. BİMER, şikayeti Körfez Belediyesi'ne bildirdi. Bunun üzerine Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa gelerek kontrolde bulundu. Zabıta memurları, sokakta top oynayan çocukları ve bu çocukların ailelerini uyardı. Zabıta, çocuklardan sokaktaki futbol sahasında top oynamalarını istedi.

UYARILAR TEKRAR EDECEK

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, S.S.'nin şikayeti üzerine verdiği cevapta kontrollerin devam edeceği, çocukların rahatsızlık verdikleri takdirde uyarıların tekrar edileceğini bildirdi.

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Sokakta oynayan çocukları BİMER'e şikayet etti
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