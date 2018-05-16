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Son Dakika Haber: ‘’ lakaplı şahıs polisten daha fazla kaçamadı

Son dakika haberi... ’de çeşitli suçlardan aranması olan ve polisin kendisini yakalayamayacağını iddia ederek kendine ‘' ismini veren şahıs polis tarafından yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 12:17
Son Dakika Haber: ‘Spiderman’ lakaplı şahıs polisten daha fazla kaçamadı

İl Emniyet Müdürlüğü, aranması olmasına rağmen da kendisine verdiği () lakabıyla polisle dalga geçip aşağılayan E.T. isimli şahsın yakalandığı bildirdi.

'SPİDERMAN UÇAMADI'

'Spiderman Uçamadı' başlığı ile yapılan açıklamada, "Çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımla polisin kendisini yakalayamayacağını iddia eden E.T. isimli şahıs polisin yaptığı çalışma sonucunda yakalanmış olup şahıs yapılan adli işlemler neticesi Denizli Cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Haber: ‘Spiderman’ lakaplı şahıs polisten daha fazla kaçamadı
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