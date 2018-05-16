Son Dakika Haber: ‘Spiderman’ lakaplı şahıs polisten daha fazla kaçamadı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, aranması olmasına rağmen sosyal medyada kendisine verdiği Spiderman (Örümcek Adam) lakabıyla polisle dalga geçip aşağılayan E.T. isimli şahsın yakalandığı bildirdi.

'SPİDERMAN UÇAMADI'

'Spiderman Uçamadı' başlığı ile yapılan açıklamada, "Çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımla polisin kendisini yakalayamayacağını iddia eden E.T. isimli şahıs polisin yaptığı çalışma sonucunda yakalanmış olup şahıs yapılan adli işlemler neticesi Denizli Cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.