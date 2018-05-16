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namazı saat kaçta ve nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı (kaç rekat)

namazı saat kaçta? Ramazan ayının ilk gününde Müslümanlar oruçlarını tutarak iftar saatini bekliyor. Bu Ramazan ayının ilk teravih namazı dün akşam eda edildi. İftardan sonra yatsı namazına müteakip kılınacak teravih namazı hakkında vatandaşların araştırmaları ise devam ediyor. Teravih naması saat kaçta ve ? sorularının yanıtları haberimizde.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 14:10
Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı (kaç rekat)

Uzun bir bekleyişin ardından mübarek Ramazan ayına bugün ulaştık. Bununla birlikte dünyanın her yerinden Müslümanlar birbirlerinin Ramazanlarını kutladı. Oruçlar açıldıktan sonra hep birlikte camileri dolduralım, dualarımızda vatanımızın kurtulmasında büyük payları olan Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, hainlere karşı dik durarak vatanı kirli hesap yapanlara karşı koruyan 15 Temmuz gazi ve şehitlerimizi, Afrin'de vatan savunmasında gazi olan şehit olan kahramanlarımızı unutmayalım onların ruhlarına da bol bol dua edelim. Teravih namazı saat kaçta teravih namazı nasıl kılınır? sorularının yanıtı haberimizde.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte namazı nasıl kılınır diye araştıran kişiler doğru yerdeler. Her yıl olduğu gibi yine teravih namazı kılınışı bazı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu namazın kılınışını adım adım sizler için derledik.

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Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı (kaç rekat)
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