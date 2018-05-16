Teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır? Teravih namazı kılınışı (kaç rekat)

Uzun bir bekleyişin ardından mübarek Ramazan ayına bugün ulaştık. Bununla birlikte dünyanın her yerinden Müslümanlar birbirlerinin Ramazanlarını kutladı. Oruçlar açıldıktan sonra hep birlikte camileri dolduralım, dualarımızda vatanımızın kurtulmasında büyük payları olan Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, hainlere karşı dik durarak vatanı kirli hesap yapanlara karşı koruyan 15 Temmuz gazi ve şehitlerimizi, Afrin'de vatan savunmasında gazi olan şehit olan kahramanlarımızı unutmayalım onların ruhlarına da bol bol dua edelim. Teravih namazı saat kaçta teravih namazı nasıl kılınır? sorularının yanıtı haberimizde.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte teravih namazı nasıl kılınır diye araştıran kişiler doğru yerdeler. Her yıl olduğu gibi yine teravih namazı kılınışı bazı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu namazın kılınışını adım adım sizler için derledik.