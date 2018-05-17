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5 milyonluk operasyonu

merkezli 3 ildeki operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı, 5 milyon lira değerinde ele geçirildi

MİHRİBAN KOÇAKER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018
5 milyonluk tarihi eser operasyonu
merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 5 milyon lira değerinde ele geçirildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptıkları 8 aylık teknik takibin ardından Kayseri, Adana, Tokat merkez ve ilçelerinde eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 702 altın sikke, 87 bronz sikke, 66 çeşitli figürlerde tarihi obje, dedektör, bir hilti, iki ruhsatsız tüfek ve iki kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri konuyla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bir öğretmenin de olduğu öğrenildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildiği belirtildi.
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5 milyonluk tarihi eser operasyonu
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