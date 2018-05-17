6 yaşındaki Eylül'ün öldürülmesine ilişkin davada karar

Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten adam öldürme" suçlarından tutuklu bulunan sanık Murat Şahin Akyüz, tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Öldürülen Eylül Umutlu'nun ailesi, yakınları ve avukatları ile sanığın avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, adli tıp raporuna göre sanık Akyüz'ün, sağlığının yerinde olduğunu ve olay esnasında uyuşturucu madde kullandığının belirlendiğini ifade etti.

Savcı, otopsi raporuna göre, maktul Umutlu'ya antidepresan ilaç verildiği, ölüm nedeninin ise "ağız kapama" ile "boğaza baskı uygulama" olduğunu aktardı.

Eylül Umutlu'nun ailesinin avukatı Erdem Keleş de mahkeme heyetinden sanık Akyüz'e verilecek cezada adli indirim uygulanmamasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanının son kez söz hakkı verdiği sanık Akyüz ise "Bir diyeceğim yok, pişmanım." ifadesini kullandı.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten adam öldürme" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 18 yıl hapis cezası verdi. Sanık Akyüz'e verilen cezada indirim uygulanmadı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan avukat Erdem Keleş, mahkemenin verdiği karardan çok memnun olduklarını söyledi. Keleş, şunları kaydetti:

"İstediğimiz neticeyi aldık. Çok memnunuz, çok mutluyuz. İnşallah bu karar bir örnek olacak. Bundan sonraki zamanlarda da bu tarz suçları değil yapmak, tevessül eden, hayalini bile geçirenlere bunun ibret olmasını diliyoruz. Bundan sonra beklentilerimiz mahkemelerimizden hep bu şekilde kararların çıkması. En ufak bir indirim bile uygulanmaması bizim açımızdan gurur verici oldu. Çok mutlu olduk. Buradan mahkeme heyetine de adaleti için teşekkür etmek istiyorum."

Eylül'ün babası Nurettin Umutlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının dinmediğini ifade ederek, "Ömür boyu hapis cezası aldı. Yapabilecek bir şey yok. İnşallah bu herkese örnek olur. Kimse böyle bir şeye bir daha kalkışmaz." diye konuştu.

Eylül'ün annesi Ayser Umutlu da "Hiçbir şey demek istemiyorum. Ne desem boş." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Koru beldesinde ikamet eden Umutlu ailesinin çocukları Eylül Umutlu (6), 31 Mayıs'ta kaybolmuş, 1 Haziran 2017'de Kırlangıç Sitesi yakınlarındaki metruk binada ölü bulunmuştu. Eylül Umutlu'yu cinsel istismarda bulunarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı Murat Şahin Akyüz, aynı gün jandarma ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının, katil zanlısı Akyüz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Yalova Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.