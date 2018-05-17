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9 şehide 9 bayrak

’de bölgesinde 9 kahraman askerin şehit düştüğü Keltepe’ye dev ay yıldızlı bayrak dikildi. ’nde 9 şehidin anısına 9 bayrak dalgalanacak

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018
9 şehide 9 bayrak
'de bölgesindeki bir tepeye daha Türk bayrağı dikildi. 9 kahraman Mehmetçiğin şehit düştüğü 1083. Tepe, iş makineleri ile kazıldı ve beton döküldükten sonra adı "" olarak değiştirilen noktaya ayyıldızlı Türk bayrağı dikildi. Yan yana toplamda 9 bayrak direğinin dikildiği tepede şehitlerimiz Astsubay Uğur Palancı, Astsubay Taha Koç, Uzman Çavuş Arif Demirel, Uzman Çavuş Burhan Açıkkol, Uzman Çavuş Mehmet Dinek, Uzman Çavuş Recep Çetin, Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe ve Uzman Çavuş Fuat Demir'in anısına 9 bayrak dalgalanacak. Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 1 Mart günü Keltepe'de çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuş, 12 asker yaralanmıştı.
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9 şehide 9 bayrak
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