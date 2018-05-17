Cansu'nun katilinden pişkin savunma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 8 Şubat 2017'de gerçekleşen olay şöyle oldu: Bağcılar'da Mehmet Ali Kızılaslan (17) bir süre gönül ilişkisi yaşadıktan sonra ayrıldıkları Cansu Çaptı ile barışmak istedi. Ancak yüz bulamayınca olay günü yanında getirdiği pompalı tüfek ile 16 yaşındaki Cansu Çaptı'nın karın bölgesine bir el ateş etti.

Henüz 16 yaşındaydı... Mahkemede pişkin savunmaSağ karın bölgesinden yaralanan Çaptı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Mehmet Ali Kızılaslan da suçta kullandığı pompalı tüfek ile karakola gidip teslim oldu. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Kızılaslan tutuklanarak cezaevine konuldu.