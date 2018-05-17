Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cansu'nun katilinden pişkin savunma

Cansu'nun katilinden pişkin savunma

Bağcılar’da barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşı 16 yaşındaki lise öğrencisi Cansu Çaptı’yı geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürüp, “Korkutmak için tüfeği ona doğrultmuştum, silah ateş aldı” diye kendini savunan Mehmet Ali Kızılaslan (18) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kızılaslan’ın olay tarihindeki yaşını göz önüne alan mahkeme heyeti, cezayı 24 yıla düşürdü. Duruşmaya Cansu Çaptı’nın annesi Fatma Çaptı’nın “Kızım mezarda yatarken Mehmet Ali Kızılaslan’ın az bir ceza almasını istemiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Sokağa çıkıp kızımın yaşıtlarını gördüğümde hala dayanamıyorum” feryatları damga vurdu.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 09:35
Cansu'nun katilinden pişkin savunma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 8 Şubat 2017'de gerçekleşen olay şöyle oldu: Bağcılar'da Mehmet Ali Kızılaslan (17) bir süre gönül ilişkisi yaşadıktan sonra ayrıldıkları Cansu Çaptı ile barışmak istedi. Ancak yüz bulamayınca olay günü yanında getirdiği pompalı tüfek ile 16 yaşındaki Cansu Çaptı'nın karın bölgesine bir el ateş etti.

Henüz 16 yaşındaydı... Mahkemede pişkin savunmaSağ karın bölgesinden yaralanan Çaptı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Mehmet Ali Kızılaslan da suçta kullandığı pompalı tüfek ile karakola gidip teslim oldu. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Kızılaslan tutuklanarak cezaevine konuldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cansu'nun katilinden pişkin savunma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN