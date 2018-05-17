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babasının intikamını böyle aldı!

İstanbul Şirinevler Tevfik Fikret Caddesi’nde oturan ve babası görme olan Jülide Kılıç, defalarca şikâyet etmesine rağmen kaldırıma park eden araçlara önlem alınmayınca cezayı kendisi kesti. Kılıç, kaldırıma park eden araçlara siyah boyayla ‘burası kaldırım’ yazdı.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 11:37
Engelli babasının intikamını böyle aldı!

Görme lerin en büyük sorunlarından biri olan kaldırıma park, babası engelli olan bir kadını, çileden çıkardı. Defalarca şikâyet etmesine rağmen bir türlü sonuç alamanayan Jülide Kılıç, şunları anlattı:

"Yıllardır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Defalarca polisi aradım, kaldırımdaki araçların görüntülerini çekip gönderdim. Fakat ilgilenen olmadı. En az 10 defa belediyeye şikâyet ettim.

ARAÇLARI BOYADI

Dün akşam da baktım yine araçlar yüzünden kaldırımlar kullanılmıyor. Önce polisi aradım. Üç kez aramama rağmen kimse gelmeyince, 'Madem gelmiyorsunuz, ben de araçları boyayacağım' dedim."

Kılıç, "Ben neden bu kaldırıma park eden araçlar yüzünden yolda yürümek zorundayım ki? Engellilerin ve yayaların yaşadığı kaldırımları gasp etmeye kimsenin hakkı yok. Yaptığımın sonuna kadar arkasındayım" ifadelerini kullandı. (Milliyet)

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Engelli babasının intikamını böyle aldı!
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