Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 ölü

Kazada yaralanan Çetinkaya Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, Kaygın ise 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Olay yeri yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, farklı yönlerden gelen iki tırın çarpışması sonucu yoğun duman çıktığı ve çevredeki vatandaşların olay yerine koştukları görülüyor.