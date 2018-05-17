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'te iki tır çarpıştı: 2 ölü

Ali Kaygın yönetimindeki 46 ZA 939 plakalı tır, -Adana karayolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Çetinkaya idaresindeki kum yüklü 27 E 9678 plakalı tırla çarpıştı.İki aracın sürücüleri de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 11:53
Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 ölü

da yaralanan Çetinkaya Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, Kaygın ise 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Olay yeri yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, farklı yönlerden gelen iki tırın çarpışması sonucu yoğun duman çıktığı ve çevredeki vatandaşların olay yerine koştukları görülüyor.

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Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 ölü
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