İstanbul’da yola saçılan dövizleri vatandaşlar topladı

Fatih Vatan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yola yüklü miktarda döviz saçtı.

İddiaya göre, Iraklı uyruklu Celal Hüseyin yol üzerinde seyrederken yola saçılmış halde duran dövizleri gördü. Yoldan inip dövizleri toplamaya başlayan Hüseyin topladığı paraları polis ekiplerine teslim etti.

Yerden toplanan 400 euro olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken bazı vatandaşların ise topladıkları parayı cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"NEREDEYSE 10 BİN EURO SOKAĞA DÖKÜLMÜŞ"

Paraları görünce arabasını durduran Iraklı iş adamı Celal Hüseyin, "Vatan Caddesi'nde para dökülmüş. Biz de topladık. Polisi aradık. Teslim ettik ama çok dökülmüş. Neredeyse 10 bin Euro sokağa dökülmüş. Ben bin eurodan fazla buldum. Polise verdim. Herkes topladı, gitti" diye konuştu.