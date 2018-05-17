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Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor

'ta 2 çocuk annesi ev hanımı Zeliha Morcu, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle oluşturduğu 1 dönümlük arazide arı sütü üretiyor. Arı sütünü kilogramı 5 bin liradan satan Morcu, "Pazarlama konusunda sıkıntımız yok. Şu anda siparişlerimize yetişemiyoruz. Siparişler de genellikle Türkiye'nin değişik illerinden geliyor" dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 12:06
Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor

'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zeliha Morcu, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle ürettiği arı sütünü, kilogramı 5 bin liradan Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor.

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Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor
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