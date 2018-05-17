Kadın girişimci 'arı sütü' siparişlerine yetişemiyor
Zonguldak'ta 2 çocuk annesi ev hanımı Zeliha Morcu, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle oluşturduğu 1 dönümlük arazide arı sütü üretiyor. Arı sütünü kilogramı 5 bin liradan satan Morcu, "Pazarlama konusunda sıkıntımız yok. Şu anda siparişlerimize yetişemiyoruz. Siparişler de genellikle Türkiye'nin değişik illerinden geliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 17.5.2018 11:56Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 12:06
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zeliha Morcu, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle ürettiği arı sütünü, kilogramı 5 bin liradan Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor.