Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden her gün 250 bin kişiye iftar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un talimatıyla, kent merkezi ve ilçelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda, ramazan boyunca yaklaşık 250 bin kişilik iftar yemeği verilecek.



Erkoç'un talimatıyla kurulan iftar çadırlarında günlük 7 bin kişiye iftar yemeği verilirken ayrıca kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 2 bin kişinin'de evine günlük yemek dağıtımında bulunuluyor.

HUZUR VE PAYLAŞMAK



Ramazan ayının bereket, huzur ve paylaşmak olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç her ğün bir başka iftar çadırında kendi elleriyle halka yemek dağıtma kararı aldı.Erkoç '', bu anlayışla açılan çadırlardaki iftar sofralarında, zengin fakir ayrımı yapmaksızın vatandaşlarla bir araya gelerek bu ayın bereketinden faydalanmak istiyoruz'' dedi.



"(Büyükşehir her yerde) sloganıyla 11 ilçemizin farklı noktalarında iftar sofraları kurduklarını söyleyen Başkan Fatih Erkoç, ''Günlük yaklaşık 7 bin kişiye yemek ikram ederek, 200-250 bin kardeşimizle ramazan boyunca bir araya gelmiş olacağız. Ayrıca Kahramanmaraş'ta sadece ramazan ayında değil 365 gün zaten sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunlar, yemek yapamayacak durumda olanlar ve kimsesizlerdir. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yine muhtaç olan kardeşlerimize iftar soframızın yanına kurduğumuz çadırda, evlerinden malzemelerini getiren vatandaşlara istediği kadar yemeğini veriyoruz. Ayrıca evlere de götürüyoruz." Dedi.