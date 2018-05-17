Ramazan İmsakiye ile iftar saatleri burada! 2018 İstanbul Ankara iftar saati ve il il iftar vakitleri saat kaçta?

Her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen, ellerin semaya yükseldiği bir mübarek aya daha girmenin heyecanını yaşıyoruz. İlk teravih namazları ile camilerin dolup taştığı bir geceyi daha geride bıraktık. Ramazan ayının ilk günü imsakiye 2018 ile iftar saatleri vatandaşın en çok araştırdığı konu oldu. İstanbul, Ankara, Antalya, Konya, Kayseri iftar vakti ve diğer iller için iftar saatleri yine bu başlık altından öğrenildi. Ramazan imsakiye 2018 sayfamız üzerinden bulunduğunuz il için 'iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta' sorularının yanıtına buradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İftar saati için geri sayım yapan kişiler ezan saatleri sayfamızı takip edebilirler…

İFTAR SAATLERİ 2018

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar iftar saati için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri ile yayınlanan imsakiyeye göre İstanbul için iftar vakti 20:23. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise oruçlarını 20:05'te açacaklar.

Antalya iftar vakti 20:06, Konya 20:01, Kayseri 19:51.

Diğer tüm illerin iftar vakitlerine ulaşmak için ezan saatleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

RAMAZAN İMSAKİYE YAYINLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 imsakiye bilgilerini yayınladı. Ramazan İmsakiyesi ve merak ettiğiniz tüm bilgilere buradna ulaşabilirsiniz.