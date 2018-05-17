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'de ilk iftarda 2 bin kişi bir araya geldi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte şehirde geleneksel hale gelen Belediyesi iftar sofrasında yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 08:40 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 08:40
Rize'de ilk iftarda 2 bin kişi bir araya geldi
Belediyesi hayırsever iş adamlarının da desteğiyle gencinden yaşlısına, öğrencisinden çalışanına kadar Sahil Dolgu Alanı'nda bulunan Kültür Park'ta vatandaşları bir araya getirdi.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. ve eşi Menduha Kasap da sahil dolgu alanında bulunan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Başkan Kasap iftar öncesinde eşiyle birlikte vatandaşlara yapılan yemek servisine yardım etti. Başkan Kasap'a iftar yemeğinde Yardımcıları Saffet Kopuz ve Şakir Mollayakupoğlu da eşlik etti. Ramazan ayında iftar organizasyonları dışında birçok etkinlik daha gerçekleştirecek.
Belediye Başkanı Kasap, Ramazan ayı boyunca başta , Karagöz-Hacivat olmak üzere 11 ayrı etkinlikte vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.
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Rize'de ilk iftarda 2 bin kişi bir araya geldi
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