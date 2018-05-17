Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Balıkesir'de şehir merkezinde ‘oluklu kertenkele’ yakalandı

'de şehir merkezinde ‘’ yakalandı

’in Edremit ilçesinde halk arasında '' olarak bilinen ve nesli tehlike altında olan çiftçi dostu, tehlikesiz '' itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 09:41
Balıkesir'de şehir merkezinde ‘oluklu kertenkele’ yakalandı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi Körfez Polis Merkezi karşında yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti. Ekipler, askeri lojmanlarında bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmeyen kertenkelenin yılan olmadığını ve termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu bir hayvan olduğu görüldü. İtfaiye Amirliği ekipleri, bacakları bulunmayan, zararsız ve uysal bir hayvan olan yi yakalayarak çuvala koyduktan sonra doğal ortama bıraktılar.

''NESLİ TÜKENMEK ÜZERE OLDUĞU İÇİN KESİNLİKLE...''

Yetkililer, oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirtirerek, "Yılanlarda göz kapakları yoktur, ama bunların göz kapakları vardır. Ayrıca derisinin kenarlarında oluklar bulunuyor. Zehirsiz ve ısırmaz bildiğimiz kertenkeleler ne ise bu da aynıdır. Nesli tükenmek üzere olduğu için kesinlikle öldürülmemelidir" şeklinde konuştu.

Son Dakika Haber: Tuttuğu dedektif beceriksiz çıktı! Kocası boşuyor...
Antalya'da lise bahçesindeki yolcu uçağı göreve hazır

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de şehir merkezinde ‘oluklu kertenkele’ yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN