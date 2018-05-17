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Son Dakika Haber: Suç örgütü elebaşı yakalandı

Son dakika haberi... Silahlı suç örgütü elebaşı , polisin düzenlediği operasyonla 'de yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 11:11
Son Dakika Haber: Suç örgütü elebaşı Volkan Reçber yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 'in bir süre önce yurda girdiğini belirleyerek çalışma başlattı. Reçber'in Moda'da bir evde kaldığının tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Burada yakalanarak gözaltına alınan Reçber, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Reçber'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDEKİ ÇATIŞMANIN ARDINDAN SAHTE PASAPORTLA KAÇMIŞTI

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül'de, 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever grubuyla yaşanan silahlı çatışmayla ilgili Reçber'in grubuna yönelik 20 Ocak'ta operasyon yapılmış, 6 kişi tutuklanmıştı. Reçber'in adliyedeki çatışma sonrasında sahte pasaport kullanarak Bosna Hersek'e gittiği uzun süredir orada olduğu için yakalanamamıştı.

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Son Dakika Haber: Suç örgütü elebaşı Volkan Reçber yakalandı
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