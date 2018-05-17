Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ünlülere hapis şoku

Ünlülere hapis şoku

ticareti yapmakla suçlanan , , Selin Boronkay ve hapis cezası aldı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018
Ünlülere hapis şoku
, , ve Selin Boronkay, madde ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay, de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 18. 'nde 4 yıldır devam eden davada, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 34 sanık 'örgütlü uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından yargılanıyordu.

4 YIL SONRA KARAR ÇIKTI
Dünkü duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Şeref Deniz'e uyuşturucu ticaretinden 18 yıl 9 ay, Necati Fidan, Erol Tutsak, Emrah Akman ve Alp Parlar'a ise 7'şer yıl 9'ar ay, Cenk Eren'e 6 yıl 3 ay, Nuri Kösem, Şehnaz Çalıkoparan, Mehmet Çakır ve Selin Boronkay'a da 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Hüseyin Orçun Benli, , Mustafa Kabahor, Ergun Taş, Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya da uyuşturucu madde ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Mahkemenin kararını sanıkların temyiz etme hakkı bulunuyor. Yargıtay'ın onaması halinde sanıkların büyük çoğunluğu cezaevine girecek.

MAHKEME ÇIKIŞINDA BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI
İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık 1.5 yıl önce, eşi Netice Taşdelen'i (31) bıçaklayarak beşinci kattaki evinin balkonundan atıp öldüren ve olaya intihar süsü verdiği iddiasıyla yargılanan Abdulhakim Taşdelen, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrasında, Netice Taşdelen'in yakınları ile Abdülhakim Taşdelen'in yakınları arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda beraat eden iki tutuksuz sanık ve 1 yakını bıçakla yaralandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlülere hapis şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN