Ünlülere hapis şoku

Çağatay Ulusoy
, Gizem Karaca
, Ergun Taş
ve Selin Boronkay, uyuşturucu
madde ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay, Cenk Eren
de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul
18. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde 4 yıldır devam eden davada, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 34 sanık 'örgütlü uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından yargılanıyordu. 4 YIL SONRA KARAR ÇIKTI
Dünkü duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Şeref Deniz'e uyuşturucu ticaretinden 18 yıl 9 ay, Necati Fidan, Erol Tutsak, Emrah Akman ve Alp Parlar'a ise 7'şer yıl 9'ar ay, Cenk Eren'e 6 yıl 3 ay, Nuri Kösem, Şehnaz Çalıkoparan, Mehmet Çakır ve Selin Boronkay'a da 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Hüseyin Orçun Benli, Onur Tezer
, Mustafa Kabahor, Ergun Taş, Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya da uyuşturucu madde ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Mahkemenin kararını sanıkların temyiz etme hakkı bulunuyor. Yargıtay'ın onaması halinde sanıkların büyük çoğunluğu cezaevine girecek. MAHKEME ÇIKIŞINDA BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI
İstanbul
Esenyurt'ta yaklaşık 1.5 yıl önce, eşi Netice Taşdelen'i (31) bıçaklayarak beşinci kattaki evinin balkonundan atıp öldüren ve olaya intihar süsü verdiği iddiasıyla yargılanan Abdulhakim Taşdelen, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrasında, Netice Taşdelen'in yakınları ile Abdülhakim Taşdelen'in yakınları arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda beraat eden iki tutuksuz sanık ve 1 yakını bıçakla yaralandı.