Adana'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı dava

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Serkan Taciroğlu (38) ve sanığın öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen eşi Dilek Taciroğlu (37) ile tarafların avukatları katıldı.

Dilek Taciroğlu, savunmasında, "Şu an ölmüş olabilirdim. Olay yeri ıssız bir yerdi. Beni kıstırdı. Amacı öldürmekti. Çevredekiler 'Bacı öldü.' demesi üzerine kaçtı." ifadelerini kullandı. Dilek Taciroğlu, eşinin cezalandırılmasını istedi.

Sanık Taciroğlu ise eşini öldürme kastının olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Taciroğlu'na 14 yıl hapis cezası verdi. Sanığa "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" uygulanmadı.

Seyhan ilçesinde, boşanmak isteyen eşi Dilek Taciroğlu'nu 22 Kasım 2017'de Bakımyurdu Caddesi'nde 9 yerinden bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Serkan Taciroğlu hakkında 41 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.