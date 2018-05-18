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'da beton mikserine çarpan otomobilden mucize kurtuluş

'da beton mikserine çarpıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü dan burnu bile kanamadan kurtuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 16:59
Antalya'da beton mikserine çarpan otomobilden mucize kurtuluş

, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki yeni ışıklı kavşakta meydana geldi. Bir inşaata beton döktükten sonra kavşağa giren idaresindeki beton mikserine, yönetimindeki 55 KB 361 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, sürücü Çapacı direksiyonda sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelAntalyalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada burnu dahi kanamayan Ramazan Çapacı, sağlık ekiplerinin yardım teklifini de kabul etmedi.

Beton mikserinin kavşaktan dönülmemesi gereken yerden dönerek aniden önüne çıktığını öne süren Ramazan Çapacı, hayatta kalmasının mucize olduğunu söyledi. Üzerinden kimlik, ehliyet çıkmayan mikser sürücüsü Tufan Balaban ise cüzdanını yanına almayı unuttuğunu söyleyerek, Çapacı'nın iddialarını yalanladı. Çapacı'ın çok süratli kavşağa girdiğini iddia eden Balaban, kavşakta dönüş ihlali yapmadığını da belirtti.

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Antalya'da beton mikserine çarpan otomobilden mucize kurtuluş
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