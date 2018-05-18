Babasını öldüren kız: "Annemi öldürmesin diye sakladığım silahla babamı vurdum"

BABA CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde annesi Gülçin Künilli'ye (42) ve kendilerine yıllarca şiddet uygulayan uyuşturucu bağımlısı babasını tabancayla öldüren Dilara Künilli, ilk kez hakim karşısına çıktı. Künili, "Babam, olay günü annemi feci şekilde dövünce annem, astım krizine girdi. Babam anneme bıçakla saldıracakken annem dışarıya kaçtı. Sonra ben ayırmaya çalıştım diye bana da vurmaya başlayınca annemi öldürmek için hazırladığı ve benim o görmesin diye arkama sakladığım silahı, korkutmak amacıyla ona doğru çevirdim. Silah aniden ateş aldı. Elimden düşen silah yeniden patladı. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı" dedi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen yıl 10 Kasım günü öğle saatlerinde Kemal Künilli ile Gülçin Kunilli arasında evde tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlenen öfkeli koca, eşi Gülçin Künilli'yi dövmeye başladı. O sırada evde bulunan ve kavganın büyümesini önlemeye çalışan 21 yaşındaki Dilara Künilli, annesini döven babası Kemal Künilli'yi tabancayla öldürdü. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Kemal Künilli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.