Bulun bu caniyi

İzmir
'in Kemalpaşa ilçesinde bir birahanede garsonluk yapan Menan Oğuz (25), geçen pazar günü, elinde tabancayla, ablasının nikâhsız eşi Sadrettin Yılmaz'ın (42) fırınını bastı. Fırında bulunanlara kurşun yağdıran Oğuz, eniştesi Sadrettin Yılmaz'ı öldürürken, ablası Rahime Oğuz (27), bir yaşındaki yeğeni Melis Yılmaz, Sadrettin Yılmaz'ın kız kardeşi Hülya Karaağaç ve eşi Barış Karaağaç'ı da yaraladı. Ardından da eniştesinin aracını alarak olay yerinden kaçtı. İzmir'e gelen ve yaşadığı panik nedeniyle Bornova'da kaza yapan zanlı, 3 kişiyi de yaraladı. Jandarma, aracı da bırakıp kaçan zanlıyı yakalamaya çalışırken, eşi Sadrettin Yılmaz'ın öldüğünden haberi olmayan ve tedavisi evde devam eden Rahime Oğuz, SABAH'a konuştu. Eşiyle birbirlerine âşık olduklarını, ailesi evlenmelerine izin vermeyince de 3 yıl önce kaçarak evlendiklerini anlatan Rahime Oğuz şunları anlattı: BİZİ ÖLDÜRÜR
"Kaçtığımız için ailemle eşim arasında husumet oluştu. Ailem ardından 500 bin lira başlık parası istedi. Sonra bu para pazarlıkla 50 bin liraya kadar düştü. Ancak eşim bu parayı da veremedi. Ramazandan sonra vermeyi planlıyordu. Eşimi öldüren, beni de bu hale getiren kardeşim, saldırıyı başlık parasını alamadıkları için gerçekleştirdi. O caninin, bir an önce yakalanmasını istiyorum. Çünkü evimin adresini biliyor. Yakalanmazsa tekrar gelip beni ve kızımı öldürmesinden korkuyorum. Bir yaşındaki kızım gözünden yaralandı. Belki bir gözü görmeyebilir. Bir insan yeğenine ve kız kardeşine bunu yapar mı? Koruma istiyorum..." DAHA ÖNCE 3 KEZ FIRINI BASTI
Öldürülen Sadrettin Yılmaz'ın kayınbiraderi Barış Karaağaç (40) ise "Olay günü iki aile birlikte pikniğe gidecektik. O sırada Menan Oğuz geldi ve hepimize rastgele ateş açtı. Eşim yaralandı. İki çocuğumun da psikolojisi bozuldu. Başlık parası için sürekli tehdit ediyorlardı. Daha önce de fırını 3 kez kurşunladılar" dedi.