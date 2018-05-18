Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çalıntı otomobilden çalıntı koyunlar çıktı

Çalıntı otomobilden çalıntı koyunlar çıktı

'nın ilçesinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı görevlileri devriye sırasında plakasız şüpheli bir araçta yaptıkları incelemede nereden çalındığı henüz belirlenemeyen 8 koyunu havasızlıktan ölmek üzereyken son anda kurtardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 15:12
Çalıntı otomobilden çalıntı koyunlar çıktı

Gece yarısı saat 03.20 sıralarında 'nın ilçesine bağlı Türkmenköy Mahallesi Güllübahçe Çayı mevkiinde meydana gelen olayda Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı görevlileri, kırsal alanda devriye görevini sürdürürken plakası olmayan çamura saplanmış şüpheli bir araç gördü. Aracın etrafında inceleme yapan görevliler aracın içinde koyunların olduğunu fark etti.

ARAÇ DA KOYUNLAR DA ÇALINTI ÇIKTI

Arka koltukta ve bagajda 8 koyunu havasızlıktan boğulmak üzereyken dışarı çıkararak kurtaran görevliler daha sonra durumu Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede plakasız olan aracın da çalıntı olduğu anlaşıldı. 8 koyun nereden çalındıkları belirlenmek üzere Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca koruma altına alınırken, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ise koyunları çaldıktan sonra olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çalıntı otomobilden çalıntı koyunlar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN