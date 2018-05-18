Çalıntı otomobilden çalıntı koyunlar çıktı

Gece yarısı saat 03.20 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Türkmenköy Mahallesi Güllübahçe Çayı mevkiinde meydana gelen olayda Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı görevlileri, kırsal alanda devriye görevini sürdürürken plakası olmayan çamura saplanmış şüpheli bir araç gördü. Aracın etrafında inceleme yapan görevliler aracın içinde koyunların olduğunu fark etti.

ARAÇ DA KOYUNLAR DA ÇALINTI ÇIKTI



Arka koltukta ve bagajda 8 koyunu havasızlıktan boğulmak üzereyken dışarı çıkararak kurtaran görevliler daha sonra durumu Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede plakasız olan aracın da çalıntı olduğu anlaşıldı. 8 koyun nereden çalındıkları belirlenmek üzere Alaşehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca koruma altına alınırken, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ise koyunları çaldıktan sonra olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.